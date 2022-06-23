Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 25 yaşındaki basketbolcu daha önce Belçika'da Antwerp Giants , Amerikan Kolej Ligi'nde ise Colorado Buffaloes ve ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde forma giydi.

Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Thomas Akyazılı'yı transfer etti - Son Dakika

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