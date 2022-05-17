Pınar Karşıyaka'ya 76 bin TL ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya Anadolu Efes ile oynanan Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar neticesinde 76 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Play-Off Çeyrek Final serisinde oynanan maçlarda yaşanan olaylar neticesinde kulüplere verilen cezaları açıkladı. Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'yı Anadolu Efes ile oynadığı ikinci maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve aynı eylemin bu sezon beşinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60 bin TL, aynı eylemin "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sonucunda anons yapılmasına neden olması sebebiyle 12 bin TL eklenmesiyle beraber toplamda 72 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Kurul ayrıca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ve aynı ihlale ilişkin kulübün kesinleşmiş iki ayrı cezasının bulunması sebebiyle 4 bin 687 TL 50 kuruş para cezası verdi.

Böylelikle Pınar Karşıyaka'ya toplamda 76 bin 687 TL 50 kuruş para cezası kesilmiş oldu.

(Salih Yılmazsoy - İHA)