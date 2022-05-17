Pınar Karşıyaka'ya Anadolu Efes faturası - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'ya Anadolu Efes faturası

17.05.2022 11:03
Pınar Karşıyaka'ya Anadolu Efes faturası

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı final yarışı veren Pınar Karşıyaka'ya Play-Off çeyrek final rövanşında 13 Mayıs Cuma günü Anadolu Efes'i evinde 79-73 mağlup ettiği maçın ardından 76 bin 687 TL ceza geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı final yarışı veren Pınar Karşıyaka'ya Play-Off çeyrek final rövanşında 13 Mayıs Cuma günü Anadolu Efes'i evinde 79-73 mağlup ettiği maçın ardından 76 bin 687 TL ceza geldi. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yeşil-kırmızılıların bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda beşinci kez tekrarlanan taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle kulübe 60 bin TL ceza kesti.

Maçta taraftarın küfürlü tezaharatları nedeniyle hakemlerin bir kez anons yaptırması nedeniyle 12 bin TL ceza alan Karşıyaka, salonda merdivenlerin aynı sezon içinde üçüncü kez boş bırakılmaması yüzünden de 4 bin 687 TL ceza aldı. Toplam 76 bin 687 TL para cezası kesilen İzmir temsilcisine saha olayları nedeniyle ise ceza verilmedi.İki takım arasında 1-1 devam eden serinin üçüncü maçı Anadolu Efes, Euroleague'de 19-21 Mayıs tarihleri arasında Final Four'a katılacağı için 24 Mayıs'e ertelenmişti.


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Kaynak: DHA

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