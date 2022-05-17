Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı - Son Dakika
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Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı

17.05.2022 15:07
Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Amed Sportif Faaliyetler'i yenen Tarsus İdman Yurdu oyuncuları ilçe girişinde karşılandı.

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Amed Sportif Faaliyetler'i yenen Tarsus İdman Yurdu oyuncuları ilçe girişinde karşılandı.

Maçtan sonra ilçeye dönen takımı karşılayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik edip, çiçek verdi.

Takımla gurur duyduğunu belirten Bozdoğan, "Takımımızı şehrimizin girişinde taraftarlarımızla meşalelerle karşıladık. Başaracağınıza inancım tamdı, sizlerle gurur duyuyorum. Kentimize yaşattığınız bu sevinç için teşekkür ederiz. Şampiyonluğa son üç maç kaldı. Maddi manevi desteğimiz her daim sürecek. Tarsus sizinle gurur duyuyor." ifadesini kullandı.

Tarsus İdman Yurdu, TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Teco Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı - Son Dakika
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