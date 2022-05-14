Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!

14.05.2022 16:21

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini anlattığı bir röportajı saniye saniye ezberleyen ve sözlerini senkronize bir şekilde söyleyen genç kadın sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun meşhur gol sevincini anlattığı röportajı, bir hayranı tarafından seslendirildi.

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Hayranı, Ronaldo'nun "Siu" diye bağırdığı gol sevincini anlattığı röportajı noktası virgülüne kadar, Portekizli yıldızla senkronize şekilde seslendirdi. Sosyal medyada büyük ses getiren videoya futbolseverlerden beğeni yağdı. Genç kadının performansından oldukça etkilendiklerini belirten kullanıcılar, videoyu tekrar tekrar izlediklerini ifade etti.

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Son Dakika Spor Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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