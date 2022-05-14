Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun meşhur gol sevincini anlattığı röportajı, bir hayranı tarafından seslendirildi.
Hayranı, Ronaldo'nun "Siu" diye bağırdığı gol sevincini anlattığı röportajı noktası virgülüne kadar, Portekizli yıldızla senkronize şekilde seslendirdi. Sosyal medyada büyük ses getiren videoya futbolseverlerden beğeni yağdı. Genç kadının performansından oldukça etkilendiklerini belirten kullanıcılar, videoyu tekrar tekrar izlediklerini ifade etti.
Son Dakika › Spor › Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika