Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'ne 6 oyuncu dahil edildi - Son Dakika
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Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'ne 6 oyuncu dahil edildi

21.04.2022 11:07
Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'ne 6 oyuncu dahil edildi

İngiltere Premier Lig'de 6 futbolcu, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

İngiltere Premier Lig'de 6 futbolcu, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Sergio Aguero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Peter Schmeichel, Paul Scholes ve Ian Wright'ın Şöhretler Müzesi'ne dahil edildiği belirtildi.

Ligde 5 şampiyonluk yaşadığı Manchester City ile 275 maça çıkan Aguero, 184 kez fileleri havalandırdı. Dört şampiyonluk gördüğü Chelsea ile 254 lig karşılaşmasında mücadele eden Drogba, 104 gol kaydetti.

Manchester United ile 5 şampiyonluk yaşayan Schmeichel, Şöhretler Müzesi'ne giren ilk kaleci oldu. Manchester City ile Premier Lig'de 2011-2012 sezonunun en iyi futbolcusu seçilen ve 4 şampiyonluk elde eden Kompany ise bu onura erişen ilk savunma oyuncusu olarak tarihe geçti.

Arsenal, Crystal Palace, West Ham United gibi ekiplerde oynayan Wright, 213 lig maçında 113 gol buldu. Scholes ise 11 kez şampiyonluğa ulaştığı Manchester United'da 499 Premier Lig maçına çıkarak 107 gol attı.

Daha önce Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard, David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney ve Patrick Vieira, Şöhretler Müzesi'ne adlarını yazdırmıştı.

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Manchester City Premier Lig'de liderliğini sürdürdü Manchester City Premier Lig'de liderliğini sürdürdü Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark! Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'ne 6 oyuncu dahil edildi - Son Dakika


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