Premier Lig'deki Crystal Palace-Manchester City maçı golsüz bitti - Son Dakika
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Premier Lig'deki Crystal Palace-Manchester City maçı golsüz bitti

15.03.2022 01:24
Premier Lig'deki Crystal Palace-Manchester City maçı golsüz bitti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Crystal Palace-Manchester City karşılaşması 0-0 tamamlandı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Crystal Palace- Manchester City karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin, puan tablosunun orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk olduğu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Son şampiyon Manchester City puanını 70'e, Crystal Palace da 34'e yükseltti.

Bu sonuçla Manchester City ile bir maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Liverpool arasındaki fark 4 puana indi.

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İngiltere Premier Lig, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'deki Crystal Palace-Manchester City maçı golsüz bitti - Son Dakika


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