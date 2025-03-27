Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip - Son Dakika
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Spor

Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip

Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı. Verdejo, Arda Güler'i iyi tanıdığını ve onun Aston Villa için ideal bir oyuncu olduğunu belirtti.

27.03.2025 08:33
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı.

"ARADIĞIMIZ HER ŞEYE SAHİP"

"Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği demeçte, Arda Güler'i iyi tanıdığını söyledi.

Arda için "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." diyen Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." dedi.

"Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu." şeklinde konuşan Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.

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Son Dakika Spor Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler sözleri: Aradığımız her şeye sahip - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • BURAK HANZADE:
    bi oynadığını göremedik ya konuşuyor ya yedekte oturuyor spor yorumcusumu futbolcumu anlamadık 1 7 Yanıtla
  • Osman A:
    Arda çok yavaş ve kondisyonu düşük.Premier ligin hızını ve maç yoğunluğunu hayatta kaldıramaz.Tekniği ile kapatamaz. 0 0 Yanıtla
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