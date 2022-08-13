85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti

13.08.2022 22:26
85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti

Premier Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Brentford'da 4-0 mağlup olan Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasında puan elde edemedi. 85 yıl sonra Brentford'a yenilen Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'da ilk iki lig maçını da kaybeden ilk hoca oldu.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Brentford, Manchester United'ı 4-0 gibi tarihi bir skorla yendi. Yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde ilk hafta maçını da kaybeden Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'e adeta kabus gibi başladı.

35 DAKİKADA 4 GOL

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

85 YIL SONRA BİR İLK

Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu. Erik ten Hag, çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi Premier Lig'de Brentford, Manchester United'ı 4 golle geçti Premier Lig'de Brentford, Manchester United'ı 4 golle geçti

Cristiano Ronaldo, Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:26 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti
22:00 Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
21:44 Yıkanmamış elmanın mikroskop altındaki görüntüsü şok etti
21:35 İstanbulspor'u tek golle geçen Kayserispor ilk galibiyetini aldı
21:22 Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Kullandığı forkliftin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 22:37:33. #1.13#
SON DAKİKA: 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement