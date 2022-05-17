Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor - Son Dakika
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Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor

17.05.2022 10:22

- Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor Trafik kazasında ayağını kaybeden Hüseyin, Türkiye'nin Usain Bolt'u olmak istiyor Atlet Hüseyin Ergün: "Hedefim Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek" Geçirdiği trafik kazası sonrası ayağını kaybeden ama yaşama sevincini kaybetmeyen Hüseyin...

- Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor

Trafik kazasında ayağını kaybeden Hüseyin, Türkiye'nin Usain Bolt'u olmak istiyor

Atlet Hüseyin Ergün: "Hedefim Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek"

MERSİN - Geçirdiği trafik kazası sonrası ayağını kaybeden ama yaşama sevincini kaybetmeyen Hüseyin Ergün, atletizmdeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Mersin Üniversitesi'nde okuyan Ergün, "Usain Bolt gibi olmak istiyorum" dedi.

Mersin'e 4 yıl önce okumak için gelen Hüseyin Ergün, yolun karşısına geçmek istediği anda kendisine çarpan araba sonrasında sağ ayağından ağır şekilde yaralandı. Yapılan tedavilere rağmen ayağı kurtarılamayarak kesilen Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencisi olan Ergün, yaşadığı olay sonrasında adeta hayata 4 elle sarıldı. 24 yaşındaki genç, kendini geliştirmek için arayışlara girdi. Daha sonra atletizm sporuna ilgi duyan genç atlet, yurt dışından getirdiği özel protezle 1.5 yıl önce bu spora ilk adımını attı. Çevresinden aldığı destekle kısa sürede profesyonel olan Ergün, "2018 yılında Mersin'de bir trafik kazası geçirdim. Ayağım kazada ezildi, tedavilerin ardından ayağımı kurtaramadılar ve bu yüzden diz altı ampütasyonu oldu. Ben de o dönemin ardından sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım çünkü 'insan nasıl düştüğü değil de düştüğünde nasıl kalktığı' felsefesiyle okuluma devam ettim. Daha sonra aklıma koşu sporu geldi. Araştırmalarım sonucunda özel protezlerle bu sporu yapabileceğimi öğrendim. Ama Türkiye'de bu şekilde bu sporu yapan çok az kişi olduğu için yurt dışındaki kaynaklardan yararlandım. Daha sonra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'yla mail yoluyla iletişime geçtim. Onlar da beni şu an çalıştığım antrenörüm Ahmet Sekman'a yönlendirdiler. 1.5 yıldır profesyonel olarak atletizm sporu ile ilgileniyorum. Sporcu protezi temini konusunda sıkıntı yaşadım. Bu protez Türkiye'de yok ve yurt dışından temin ediliyor" ifadelerini kullandı.

"İki defa Türkiye birinciliği elde ettim"

Hedefinin milli takıma seçilip Türkiye'yi uluslararası arenalarda temsil etmek olduğunun altını çizen Hüseyin Ergün, "İki defa Türkiye birinciliği elde ettim. Profesyonel olarak il koşuşumda 100 metreyi 15 saniyede koşmuştum. Kendimi geliştirdim ve 1 ay önce Bedensel Engelliler Parantezim Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 14, 200 metreyi ise 27 saniyede koşarak iki kulvarda da Türkiye birinciliği elde ettim. Şu anki hedefim milli takıma seçilip Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek. Bunu da başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.

"Adım zaten Hüseyin, ben de Usain Bolt gibi olmak istiyorum"

Kendisi gibi birçok insanın olduğunu belirten Ergün, herkesin hayalleri için çalışması gerektiğine dikkat çekti. Sponsor konusunda zorlandığını belirten başarılı sporcu, "İlk başlarda ben de çekiniyordum, kafamda soru işaretleri vardı ama başladığım andan itibaren antrenman yaptıkça kafamdaki engeller kalktı. Kazandığım başarılarda beni ve çevremi gururlandırdı. Benim gibi bir sürü arkadaşım var ama bu sporu yapan çok az kişiyiz Türkiye'de. Ben eğer herhangi bir engeli olmayan bir bireyle aynı hızda koşabiliyorsam, onların da hayallerini bu inançla yapacaklarına inanıyorum. Bu sporu yapmanın zor olduğunu kabul ediyorum, ben bu konuda kendime destekçi bulmakta zorlanıyorum. Eğer ki sponsor bulabilirsem bu sporu yapmam daha da kolaylaşacak. Adım zaten Hüseyin, ben de Usain Bolt gibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor
Protezi ile hayallerinin peşinden koşuyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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