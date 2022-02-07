PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı!

Yıldızlar karması PSG, Lille deplasmanında fırtına gibi esti. Messi'nin liderliğini hissettirdiği karşılaşmada Paris ekibi mücadeleyi 5-1 kazandı. 1 gol ve 1 asist üreten Messi, frikikte de direğe takıldı.

İLK YARIDA 3-1 OLDU

PSG, 10. dakikada Danilo Pereira ile öne geçti. 28'de Botman Lille'e beraberliği getirdi. 32'de Messi'nin asistinde Kimpempe skoru 2-1 yaptı. 38'de Messi şık golle 2 farklı üstünlüğü getirdi. Ardından kullandığı etkili frikik direğe takıldı.

MBAPPE DE SAHNEYE ÇIKTI

Danilo Pereira 51. dakikada ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarının perdesini açtı. 67'de Mbappe son sözü söyledi. PSG sonrasında oyunu rölantiye aldı.

ZEKİ OYNADI

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Geçen hafta hocasıyla gerilim yaşayan Burak Yılmaz kadroda yer almadı. Burak'ın sakat olduğu belirtildi.