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PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı! - Son Dakika

PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı!

07.02.2022 10:52
PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı!

Fransa'da 23. hafta karşılaşmasında PSG, deplasmanda 'Bizim Çocuklar'ın formasını giydiği Lille'i 5-1 yendi. Lionel Messi performansıyla takdir topladı.

Yıldızlar karması PSG, Lille deplasmanında fırtına gibi esti. Messi'nin liderliğini hissettirdiği karşılaşmada Paris ekibi mücadeleyi 5-1 kazandı. 1 gol ve 1 asist üreten Messi, frikikte de direğe takıldı.

Messi, 'Bizim Çocuklar'ı perişan etti! PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı

İLK YARIDA 3-1 OLDU

PSG, 10. dakikada Danilo Pereira ile öne geçti. 28'de Botman Lille'e beraberliği getirdi. 32'de Messi'nin asistinde Kimpempe skoru 2-1 yaptı. 38'de Messi şık golle 2 farklı üstünlüğü getirdi. Ardından kullandığı etkili frikik direğe takıldı.

Messi, 'Bizim Çocuklar'ı perişan etti! PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı

MBAPPE DE SAHNEYE ÇIKTI

Danilo Pereira 51. dakikada ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarının perdesini açtı. 67'de Mbappe son sözü söyledi. PSG sonrasında oyunu rölantiye aldı.

ZEKİ OYNADI

Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Geçen hafta hocasıyla gerilim yaşayan Burak Yılmaz kadroda yer almadı. Burak'ın sakat olduğu belirtildi.

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