Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

25.07.2022 19:53
Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Rahman Buğra Çağıran ile yeniden 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Rahman Buğra Çağıran ile yeniden 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'den küme düşerek bu yıl 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, borçlardan dolayı transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sözleşmesi sona eren oyuncuları ile yeniden görüşmeye başladı. Bu kapsam da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile masaya oturan sarı-siyahlı kulübün yönetimi genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Rahman Buğra Çağıran'a tekrardan ailemize hoş geldin diyor, sarı-siyahlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Milletvekili Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun ziyareti Milletvekili Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun ziyareti Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 19:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement