Ralli Bodrum için geri sayım başladı - Son Dakika
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Ralli Bodrum için geri sayım başladı

07.04.2022 10:07
Ralli Bodrum için geri sayım başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum'da başlıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum'da başlıyor. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyona açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Ralli heyecanı, geçen yıl olduğu gibi organizasyon sponsorlarından Oasis Bodrum'daki sergi ve söyleşi ile başlayacak. Aralarında Serdar Bostancı ve Kemal Gamgam gibi şampiyon pilotların da otomobillerinin yer aldığı 'Efsane Ralli Otomobilleri Sergisi' 11-15 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek. Geçen yıl düzenlenen ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri'nde 'En İyi Spor Etkinliği' dalında Jüri Özel Ödülü'nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak. Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın tamamına genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Türkiye'nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde Bodrum'un tüm güzelliklerini sergileyen 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek yarışacak. - MUĞLA

Ralli Bodrum için geri sayım başladı
Ralli Bodrum için geri sayım başladı

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Türkiye, Bodrum, Nisan, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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