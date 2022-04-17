Rangers, Celtic'i yenerek İskoçya Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika
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Rangers, Celtic'i yenerek İskoçya Kupası'nda finale çıktı

17.04.2022 18:50
Rangers, Celtic'i yenerek İskoçya Kupası'nda finale çıktı

İskoçya Kupası'ndaki "Old Firm" derbisinde Celtic'i uzatma sonunda 2-1 mağlup eden Rangers, finale yükseldi.

İskoçya Kupası'ndaki "Old Firm" derbisinde Celtic'i uzatma sonunda 2-1 mağlup eden Rangers, finale yükseldi.

Glasgow kentinin iki köklü futbol kulübü, Hampden Park'ta oynanan İskoçya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi.

40 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı Celtic, 64. dakikada Taylor ile öne geçti.

Kupayı 33 kez kazanan Rangers'tan Arfield, 78. dakikada attığı golle mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

Starfelt'in 114. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazanan Rangers, adını finale yazdırdı.

İskoçya Kupası'ndaki son şampiyonluğunu 2009'da elde eden Rangers, 2016'dan beri ilk kez finale çıktı.

Rangers, 21 Mayıs'taki finalde ???????Hearts ile karşılaşacak.

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İskoçya, Glasgow, Rangers, Celtic, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rangers, Celtic'i yenerek İskoçya Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rangers, Celtic'i yenerek İskoçya Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika
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