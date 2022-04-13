Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti! - Son Dakika
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Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!

13.04.2022 00:40

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Chelsea'yi uzatmalarda 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Uzatmalarda eflatun-beyazlıların gol makinası sahne aldı. 96. dakikada Karim Benzema attığı golle Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali getirdi.

Real Madrid ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı İspanyol devi 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en çılgın maçı! Tur bir Real'e bir Chelsea'ye gitti

CHELSEA, BERNABEU'YU ŞOKA SOKTU

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Chelsea, 15. dakikada Mason Mount'la 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Maviler, 51. dakikada Rudiger ve 75. dakikada Timo Werner'le farkı 3'e çıkardı. Büyük bir şoka giren Santiago Bernebeu'da Luka Modric'in kadife ayakları devreye girdi. 80. dakikada Hırvat maestronun ölçüp biçip ayağının dışıyla, Chelsea ceza alanının içine gönderdiği topta Rodrygo golü buldu ve Real Madrid skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en çılgın maçı! Tur bir Real'e bir Chelsea'ye gitti

UYUYAN DEV UYANDI

Uzatma dakikalarında tüm maç uyuyan dev adeta uyandı ve Real Madrid taraftarına beklediğini verdi. Eflatun-beyazlıların son haftalardaki gol makinesi Karim Benzema 96. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda heyecan bir an olsun eksilmedi ancak başka da gol çıkmadı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en çılgın maçı! Tur bir Real'e bir Chelsea'ye gitti
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