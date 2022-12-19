Benzema'dan Fransa formasına veda: Kendi hikayemi yazdım ve bizimkisi bitiyor - Son Dakika
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Benzema'dan Fransa formasına veda: Kendi hikayemi yazdım ve bizimkisi bitiyor

19.12.2022 18:45
Benzema'dan Fransa formasına veda: Kendi hikayemi yazdım ve bizimkisi bitiyor

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, "Bugün bulunduğum yerde olmak için gereken çabayı, hataları yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve bizimkisi bitiyor" ifadeleriyle Fransa formasına veda ettiğini duyurdu.

2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen Katar'a gitmeyen Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız futbolcunun bu kararı doğum gününde açıklaması da ayrıca dikkat çekti.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Benzema şu ifadelere yer verdi, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı ve hataları yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve bizimki bitiyor" dedi.

İşte o paylaşım:

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