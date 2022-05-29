Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı! - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!

29.05.2022 16:49

Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool'u yenerek 14. kez kupayı kazanan Real Madrid'de final maçı sonrası konuşan Toni Kross, bir muhabirle gergin anlar yaşadı. Alman futbolcu, muhabirin, "Liverpool maçta zaman zaman ezici bir üstünlüğe sahipti, zafere şaşırdın mı?" şeklindeki sorusuna, "Açıkçası mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı. Şimdi bana bunun gibi iki b..tan soru soracaksın. Liverpool'a karşı zorlanmak şaşırtıcı değil" diyerek röportajı yarıda kesti.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da kulüpler düzeyindeki en önemli kupayı 14. kez müzesine götürdü. Maç sonu İspanyol devinin futbolcuları büyük bir sevinç yaşarken, Toni Kross bir muhabirin kendisine sorduğu soruyla çılgına döndü.

Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru! Real Madrid'in yıldızı, muhabiri dünyaya rezil etti
Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru! Real Madrid'in yıldızı, muhabiri dünyaya rezil etti

"MANTIKLI SORULAR DÜŞÜNMEK İÇİN 90 DAKİKANIZ VARDI"

Alman muhabirin, "Liverpool maçta zaman zaman ezici bir üstünlüğe sahipti, zafere şaşırdın mı?" sorusuna sinirlenen Toni Kross, "Açıkçası mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı" dedi. Deneyimli futbolcu sözlerini, "Şimdi bana bunun gibi iki b..tan soru soracaksın. Liverpool'a karşı zorlanmak şaşırtıcı değil." şeklinde sürdürdü ve röportajı yarıda kesti.

Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru! Real Madrid'in yıldızı, muhabiri dünyaya rezil etti
Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru! Real Madrid'in yıldızı, muhabiri dünyaya rezil etti
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Son Dakika Spor Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı! - Son Dakika


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