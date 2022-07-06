Real Madrid, Sergio Llull'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Real Madrid, Sergio Llull'un sözleşmesini uzattı

06.07.2022 14:01
Real Madrid, Sergio Llull'un sözleşmesini uzattı

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Sergio Llull'un sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Real Madrid, İspanyol basketbolcu Sergio Llull'un sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Real Madrid, 2007 yılından beri takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Sergio Llull'un sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Llull'un sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

34 yaşındaki basketbolcu, Madrid ekibi ile bu sezon THY Euroleague'de 8.8 sayı, 2.8 asist ve 1.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. İspanyol oyuncu ayrıca bu sezon İspanya Ligi'nde Real Madrid ile şampiyonluk yaşadı.

(Oğuzhan Ort - İHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Sergio Llull'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:57 Evinde duş alan kadını camdan izlemişti! Tutuklanan o sapığın 7 yıla kadar hapsi istendi
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 14:33:00. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid, Sergio Llull'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement