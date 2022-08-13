Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı

5 büyük ligde şampiyonluk yaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, kariyerine nokta koyacağı tarihle ilgili net konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜNDEYİM"

Sporx'te yer alan habere göre, Real Madrid'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ve her zaman yeni hedeflere odaklandığını ifade eden Ancelotti, "Dünyanın en iyi kulübündeyim. Bu beni her gün motive ediyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Ayrıldıktan sonra emekli olacağım" ifadesini kullandı. Ancelotti'nin Real Madrid ile olan kontratı 2024 tarihinde sona erecek.

5 BÜYÜK LİGDE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen Ancelotti daha önce Milan ile Serie A, Chelsea ile Premier Lig, PSG ile Ligue 1 ve Bayern Münih ile de Bundesliga şampiyonluğu tatmıştı.

FATİH TERİM'DEN SONRA MILAN'IN BAŞINA GEÇTİ

Bilindiği üzere Ancelotti, kariyerine Reggiana'da başladı. Daha sonra sırasıyla Parma ve Juventus'u çalıştırdı. Fatih Terim'in yerine 2001'de Milan'ın başına geldikten sonra 2009'a kadar burada görev aldı. Ancelotti'nin daha sonra çalıştırdığı ekipler şöyle: