Mbappe'nin Paris Saint Germain'den 3 yılda alacağı para dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi

Mbappe'nin Paris Saint Germain'den 3 yılda alacağı para dudak uçuklattı

24.10.2022 14:54

Real Madrid'e transfer olmak üzereyken son anda yapılan teklifle Paris Saint Germain'de (PSG) kalan Kylian Mbappe'nin 2025 yılına kadar 630 milyon euroluk dev bir gelirin sahibi olacağı ortaya çıktı. Bu miktar PSG'nin bütçesinin dörtte birine denk geliyor.

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak üzereyken Paris Saint Germain son anda yapılan inanılmaz teklifle futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

MADRİD EKİBİNİ SİNİRLENDİRMİŞTİ

Bu gelişmeyle birlikte Mbappe 2025 yılına kadar Fransız ekibinde kalmıştı. Kulübüyle 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu için Real Madrid Başkanı Florentino Perez açıklamasında "Zavallı Mbappe, muhtemelen Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Öte yandan Paris Saint Germain, Mbappe'yi kulüpte tutabilmek için kesenin ağzını açtı. Ünlü yıldızın mukavelesinin detaylarını Le Parisien duyurdu. Sözleşmesini uzatmasının ardından üç taksitte ödenen 180 milyon euroluk bir imza parası alan Mbappe, ayrıca kontratındaki her yıl için zamlanan sadakat bonusu alacak. Fransız yıldız, ilk yıl için 70 milyon euro, ikinci yıl için 80 milyon euro ve sözleşmesinin son yılı için ise 90 milyon euro sadakat bonusu alacak. Mbappe'nin sözleşmesinde bir de dikkat çeken bir detay bulunuyor. Fransız yıldızın kontratında performansa dayalı bir bonus maddesi bulunmuyor.

TOPLAMDA 630 MİLYON EURO KAZANACAK

Böylelikle Fransız yıldız 2025 yılına kadar sürecek olan sözleşmesini PSG'de tamamlarsa brüt olarak 630 milyon euroluk dev bir gelirin sahibi olacak. Bu miktar PSG'nin bütçesinin dörtte birine denk geliyor.

YORUMLAR
500

Kylian Mbappe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe'nin Paris Saint Germain'den 3 yılda alacağı para dudak uçuklattı - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Son seçimi doğru tahmin eden ORC'nin İstanbul anketinde AK Parti ile CHP arasında 5 puan fark çıktı
14:45 Yunanistan'dan gerilimi artıracak bir adım daha! Türkiye sınırına 250 muhafız gönderiliyor
14:41 Mbappe'nin Paris Saint Germain'den 3 yılda alacağı para dudak uçuklattı
14:37 Güzel sunucu Buket Aydın'dan evlilik itirafı: Hayatımda biri var
14:35 Kullanılmayan eski model cep telefonları servet değerinde olabiliyor
14:29 Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı
14:31 Hüseyin Baş'ın Mahir Ünal'a yönelik tepkisi olay oldu: Bunları tarihin çöp sepetine atacağız
14:14 Ünlü sunucudan Rusya'yı karıştıran sözler: Ukraynalı çocukları kulübelere kapatıp yakalım
14:09 Üst geçitte intihara kalkıştı! Polisin kollarında gözyaşlarına boğuldu
14:09 Damadın nikah sırasında yaptığı şaka tepkilere neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 15:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Mbappe'nin Paris Saint Germain'den 3 yılda alacağı para dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement