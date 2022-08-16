Real Madrid UEFA Süper Kupa'yı kazandı, Karim Benzema kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu - Son Dakika
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Real Madrid UEFA Süper Kupa'yı kazandı, Karim Benzema kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu

16.08.2022 13:27
Real Madrid UEFA Süper Kupa'yı kazandı, Karim Benzema kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu

UEFA Süper Kupa'yı Helsinki'de oynanan maçta Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenen Real Madrid kazandı.

UEFA Süper Kupa'yı Helsinki'de oynanan maçta Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenen Real Madrid kazandı. Son Avrupa şampiyonuna kupayı getiren goller, 37. dakikada David Alaba ve 65. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Karim Benzema, Helsinki'deki maçta Real Madrid formasıyla 324. golünü attı.

Geçen yıl takımının İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Benzema, bu yıl Altın Top ödülünün en önemli adayları arasında gösteriliyor.

34 yaşındaki Fransız golcü, UEFA Süper Kupa'da attığı golle, Real Madrid tarihinin en golcü futbolcuları sıralamasında Raul'u geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Real Madrid'in tarihindeki en golcü futbolcu ise İspanyol devinin formasıyla 450 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo.

Tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'da mücadele eden Eintracht Frankfurt'u yenen Real Madrid, bu kupayı beşinci kez müzesine götürdü.

Real Madrid'in tarihinde 14 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Helsinki'deki final ise UEFA organizasyonları arasında Şampiyonlar Ligi ile geçen sezon Eintracht Frankfurt'un kazandığı Avrupa Ligi arasındaki farkı nir kez daha gözler önüne serdi.

UEFA Süper Kupa'da, bu iki turnuvanın şampiyonu karşılaşıyor.

Kupada son 10 maçın dokuzunu, Şampiyonlar Ligi'nin galibi takım kazandı.

Son 10 yılda hem Avrupa Ligi'ni, hem de UEFA Süper Kupa'yı kazanan tek takım, 2018'de Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico Madrid olmuştu.

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Kaynak: BBC

Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid UEFA Süper Kupa'yı kazandı, Karim Benzema kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Real Madrid UEFA Süper Kupa'yı kazandı, Karim Benzema kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu - Son Dakika
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