Recep Uçar: "Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar" - Son Dakika
Üye Girişi

Recep Uçar: "Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar"

14.05.2022 18:37

- Recep Uçar: "Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar" Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, şampiyonluğu garantiledikten sonra oynanan her maçın zor olacağına vurgu yaparken, Ümraniye halkı şampiyonluğun keyfini çıkarsın" dedi.

- Recep Uçar: "Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar"

İSTANBUL - Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, şampiyonluğu garantiledikten sonra oynanan her maçın zor olacağına vurgu yaparken, Ümraniye halkı şampiyonluğun keyfini çıkarsın" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. 2 hafta önce şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlılar için maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "2 hafta öncesinden şampiyonluğu garantiledikten sonra oynanan her maç kolay olmuyor. Bütün maçları kazanıp 1. sırada ligi tamamlamak istiyorduk. Oyunu kontrol eden bizdik, ama pozisyon anlamında istediğimizi alamadık. Tekrar tekrar bu şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar. İlk 2'de başlayan lig, ilk 2'de 35 hafta hiç düşmeden tamamlanıyor. Şampiyonluğun keyfini sürelim. Ligden düşen takımlara da geçmiş olsun. İnşallah yeniden istedikleri yerlere gelirler" şeklinde konuştu.

Recep Uçar: Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar
Recep Uçar: Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar
Recep Uçar: Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar
Recep Uçar: Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar

YORUMLAR
500
Mesut Bakkal: 'İnandık, karar verdik ve başardılar' Mesut Bakkal: 'İnandık, karar verdik ve başardılar' Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 A. Denizlispor: 0 Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 A. Denizlispor: 0

Ümraniyespor, Spor Toto, Ümraniye, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Recep Uçar: 'Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar' - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:48:58. #1.13#
SON DAKİKA: Recep Uçar: "Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement