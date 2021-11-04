Renato Sanches için Wolves iddiası

Hee-Chan Hwang'ın bonservisi alınıyor

Olgucan KALKAN/ - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.

İngiltere Premier Lig'de 7'nci sırada yer alan Wolverhampton, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. İngilzi ekibi, Lille'in Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kadrosuna katmak istiyor. Lille'in Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Portekizli orta saha, şampiyonlukla sonuçlanan geçen sezonda ligde 23 maçta forma giydi. Takımına 1 gol, 3 asistlik performansla katkı veren Sanches, bu sezon ise yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta görev alabildi. Wolverhampton menajeri Bruno Lage'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

HEE-CHAN HWANG'IN BONSERVİSİ ALINIYOR

Turuncu siyahlı ekipte sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Güney Koreli oyuncu Hee-Chan Hwang'ın da bonservisinin alınması için hareket geçildi. Premier Lig'de görev yaptığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösteren Güney Koreli hücum oyuncusu, performansıyla göze girdi. Takımın en skorer ismi olan Hwang'ın bonservisinin 16 milyon Euro civarında olması bekleniyor.