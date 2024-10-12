Renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yüzlerce vatandaşın katılımıyla başkentte gerçekleştirildi.
Çocuklara ve ailelere spor sevgisini aşılamayı amaçlayan etkinliğe katılanlar, Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı.
Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan katılımcılar, 5 kilometrelik etabı koştu.
Bazı sporseverler, etkinliğe evcil hayvanlarını da getirdi.
Son Dakika › Spor › Renkli Koşu Festivali 5K Gerçekleşti - Son Dakika
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