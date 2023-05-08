River Plate- Boca Juniors maçında ortalık savaş alanına döndü! - Son Dakika
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River Plate- Boca Juniors maçında ortalık savaş alanına döndü!

08.05.2023 09:39

Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında River Plate, sahasında Boca Juniors'u 1-0'la geçti. Ev sahibine galibiyeti getiren 90+3. dakikadaki penaltı golü sonrası ise sahada ortalık karıştı. Toplam 7 kırmızı kartın gösterildiği ve 111 dakika devam eden maçı River Plate kazanırken, 37 puanla liderliğini sürdürdü. 18 puanda kalan Boca Juniors ise 15. sırada yer alıyor.

Arjantin tarihi bir Superclasico'yu geride bıraktı. Riverplate, sahasında Boca Juniors'u 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın sonunda saha karıştı.

GOL SONRASI SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında River Plate, sahasında Boca Juniors'u 90+3. dakikada Miguel Borja'nın penaltıdan attığı gol ile 1-0 yendi. Bu gol ev sahibi ekibe galibiyeti getirirken sahayı ise savaş alanına çevirdi.

7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Golün ardından iki takımda teknik ekip ve futbolcular birbirine girdi ve toplam 7 oyuncu kırmızı kart gördü. River Plate'de Agustin Palavecino, Elias Gomez ve Ezequiel Centurion; Boca Juniors'ta ise Miguel Merentiel, Ignacio Fernandez, Nicolas Valentini ve Jorge Figal kırmızı kart gördü.

RIVER PLATE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mücadele 111 dakika sürerken maçı kazanan River Plate, puanını 37'ye yükselterek kiderliğini sürdürdü. 18 puanda kalan Boca Juniors ise 15. sırada yer aldı.

Çıkan olaylardan görüntüler:

Görüntü: Paramount Plus

Görüntü: Paramount Plus

Görüntü: Paramount Plus
YORUMLAR (1)
  • GÖKHAN KARABULUT: Son hafta nef stadında buna benzer olaylara şahit olabiliriz. Dursun özbek kusura bakma şampiyonluk son maça kalacak ve siz kaybedeceksiniz ! Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Dünya, Arjantin'de oynanan tarihi derbiyi konuşuyor! River Plate-Boca Juniors maçında savaş çıktı Dünya, Arjantin'de oynanan tarihi derbiyi konuşuyor! River Plate-Boca Juniors maçında savaş çıktı

Boca Juniors, River Plate, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor River Plate- Boca Juniors maçında ortalık savaş alanına döndü! - Son Dakika


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