Rıza Çalımbay, 'Göreve hazırım' mesajı verdi - Son Dakika
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Rıza Çalımbay, 'Göreve hazırım' mesajı verdi

27.05.2022 22:07
Rıza Çalımbay, 'Göreve hazırım' mesajı verdi

DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Avrupa yolculuğumuza önümüzdeki yıl da devam edeceğiz.

DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Avrupa yolculuğumuza önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. Birlikte nice büyük başarılara" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u 3-2 yenip kupayı müzesine götüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından göreve hazırım içerikli bir paylaşımda bulundu.

Çalımbay, kupa töreni fotoğraflarını paylaşarak, "Ülkemizin en prestijli ve en kıymetli kupalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştuk. Sezonu Sivasspor ile birlikte ilklere imza atarak kupayla taçlandırmak, bu büyük mutluluğu, heyecanı taraftarımıza yaşatmak benim için gurur ve mutluluk verici. Avrupa yolculuğumuza önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. 3 yıl üst üste Avrupa'ya gitmek, bu ilki başarmak ve ülkemizi yine temsil edecek olmak bizleri şimdiden yeni sezon için hem motive ediyor hem de çok gururlandırıyor. Takımıma, teknik ekibime, her zaman yanımda olan aileme, yönetimimize ve kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte nice büyük başarılara" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

Rıza Çalımbay, 'Göreve hazırım' mesajı verdi
Rıza Çalımbay, 'Göreve hazırım' mesajı verdi
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Kaynak: İHA

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