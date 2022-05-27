Rıza Çalımbay: "Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık" - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: "Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık"

27.05.2022 00:43

- Rıza Çalımbay: "Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık" Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi milli takıma?

- Rıza Çalımbay: "Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık"

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay:

"Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi milli takıma?"

İSTANBUL - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım halinde sezon başından beri güzel işler yapıp tarihlerindeki ilk kupayı kazandıklarını ifade ederken, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü olan Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Stefan Kuntz'a, 'Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi milli takıma?' diye sitemde bulundu.

Türkiye Kupası Final maçında Kayserispor'u 3-2 yenerek tarihinde ilk kez bu kupayı kazanan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Çok mutluyum. Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı ve büyük hedeflerden bir tanesiydi. İki sezondan beri Avrupa'ya gidiyoruz, bu sezon da yine gideceğiz. Sezon başından beri iyi bir grafik çizdik zaman zaman kötü günler oldu. Ligi erken açtık, en son bitiren olduk ama hedeflerimizden şaşmadık. Türkiye Kupası hedeflerini gerçekleştirdik. Mükemmel bir maç oldu, hem bizim hem Kayseri açısından. İki takım da güzel mücadele etti. Final gibi finaldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte beraber çok güzel bir şey yaptık ve ilk kupayı kazandık. Sözleşmem bitti ama kimseyle görüşmedim. Yarın Sivas'ta kutlamalar olacak. Ondan sonra yönetimle oturup konuşacağız ona göre geleceğimize bakacağız. Farklı düşüncelerim var ama şimdi benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi hak edenler hak ettiği yere gelmiyor. En çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim; biz 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu senede her şeyi yaptık kupayı kazandık. Bu takımın içinde bir kişi milli takıma gitmez mi? Uğur Çiftçi 50 tane maç oynuyor. Orada Kuntz var eski arkadaşım. Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi milli takıma" dedi.

Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık
Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık
Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık
Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık' - Son Dakika


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