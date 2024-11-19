Rockets, Bucks'a Yenildi - Son Dakika
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Rockets, Bucks'a Yenildi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 18 sayılık katkısına rağmen, Bucks'a 101-100 mağlup oldu.

19.11.2024 12:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Milwaukee Bucks'a 101-100 mağlup oldu.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, Milwaukee Bucks deplasmanında rakibine 101-100 yenildi. Alperen Şengün, karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans gösterdi.

Houston Rockets, bu sonuçla 5 maç sonra salondan yenilgiyle ayrıldı.

Washington Wizards, galibiyete hasret kaldı

Washington Wizards, konuk olduğu New York Knicks'e 134-106 kaybederek, bu sezon üst üste 9, toplamda da 11. kez mağlup oldu.

Konuk ekipte Carlton Carrington, Corey Kispert ve Jonas Valanciunas 18'er sayı üretse de mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibinde ise Jalen Brunson 26 sayı ve 11 asistlik performans sergilerken, Karl-Anthony Towns 24 sayı ve 12 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı.

Philadelphia 76ers, bu sezon 11. yenilgisini yaşadı

Deplasmanda Miami Heat'e 106-89 kaybeden Philadelphia 76ers, bu sezon 11. yenilgisini yaşadı.

Doğu Konferansı'nda 2 galibiyeti bulunan Philadelphia 76ers'da Jared McCain 20 sayı, Paul George da 18 sayı kaydetti. Miami Heat'de ise Jimmy Butler 30 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Orlando Magic, üst üste 6. galibiyetini aldı

Orlando Magic, Phoneix Suns deplasmanında 109-99 galip gelirken, bu sezon peş peşe 6. kez salondan üstün ayrıldı.

Bu seriden önceki 5 maçını kaybeden Orlando Magic, son 6 karşılaşmasında New Orleans Pelicans, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers ve Phoneix Suns maçlarını kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Chicago Bulls: 112-122

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 106-89

New York Knicks-Washington Wizards: 134-106

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 130-119

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 101-100

Phoenix Suns-Orlando Magic: 99-109

Sacramento Kings- Atlanta Hawks: 108-109

Los Angeles Clippers- Golden State Warriors: 102-99

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets, Bucks'a Yenildi - Son Dakika

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