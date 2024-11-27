Rockets'tan Uzatmada Galibiyet - Son Dakika
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Rockets'tan Uzatmada Galibiyet

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün triple-double ile Minnesota Timberwolves'u 117-111 yendi.

27.11.2024 11:47
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u 117-111 mağlup etti.

NBA Kupası'nda 5 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a konuk oldu.

Rockets, Target Center'da oynanan ve normal süresi 102-102 tamamlanan maçta Timberwolves'ı uzatma sonucunda 117-111 yendi. Alperen Şengün, 41 dakika süre aldığı karşılaşmada galibiyete 22 sayılık katkı sağladı. Milli basketbolcu, attığı 22 sayının yanı sıra 11 asist ve 10 ribauntluk performansıyla "triple-double" yaptı.

Houston Rockets'ta Fred VanVleet, 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Minnesota Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın attığı 29 sayı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Suns'tan Lakers'e 27 sayı fark

Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Lakers'ı 127-100 mağlup etti.

Footprint Center'ın ev sahipliği yaptığı müsabakada Suns, yıldız oyuncuları Devin Booker'un 26, Bradley Beal ile Kevin Durant'ın ise 23'er sayılık performansıyla galibiyete ulaştı.

Lakers'ta ise Anthony Davis'in 25, LeBron James'in ise 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

San Antonio Spurs'tan üst üste 4. galibiyet

Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs, Fransız oyuncusu Victor Wembanyama'nın yıldızlaştığı maçta Utah Jazz'i deplasmanda 128-115 mağlup etti.

Delta Center'daki mücadelede Fransız oyuncu Wembanyama, kaydettiği 34 sayıyla galibiyette başrol üstlendi.

Spurs, bu sonuçla 4'ü üst üste olmak üzere 10. galibiyetini aldı. Jazz ise 13. kez mağlup oldu.

Sonuçlar

Washington Wizards- Chicago Bulls: 108-127

Miami Heat- Milwaukee Bucks: 103-106

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 111-117

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 115-128

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 127-100

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets'tan Uzatmada Galibiyet - Son Dakika

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