Rockets, Timberwolves'u Yendi - Son Dakika
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Rockets, Timberwolves'u Yendi

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Timberwolves'u 121-115 yendiği maçta 24 sayı, 13 ribaund yaptı.

22.02.2025 11:48
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NBA'de Houston Rockets evinde Minnesota Timberwolves'u 121-115'lik skorla yendiği maçta milli basktbolcu Alperen Şengün 24 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 121-115'lik skorla mağlup etti ve 35. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen 35 dakika kaldığı parkede 24 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jalen Green 35 sayı ve Amen Thompson da 17 sayı ile müsabakayı tamamladı. Ligdeki 26. yenilgisini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards 37 sayı, Naz Reid 22 sayı ve Jaden McDaniels de 21 sayıyla katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 101 - Milwaukee Bucks: 104

Orlando Magic: 104 - Memphis Grizzlies: 105

Cleveland Cavaliers: 142 - New York Knicks: 105

Toronto Raptors: 111 - Miami Heat: 120

San Antonio Spurs: 110 - Detroit Pistons: 125

Dallas Mavericks: 111 - New Orleans Pelicans: 103

Houston Rockets: 121 - Minnesota Timberwolves: 115

Utah Jazz: 107 - Oklahoma City Thunder: 130

Sacramento Kings: 108 - Golden State Warriors: 132 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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