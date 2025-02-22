NBA'de Houston Rockets evinde Minnesota Timberwolves'u 121-115'lik skorla yendiği maçta milli basktbolcu Alperen Şengün 24 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle oynadı.
NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 121-115'lik skorla mağlup etti ve 35. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen 35 dakika kaldığı parkede 24 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jalen Green 35 sayı ve Amen Thompson da 17 sayı ile müsabakayı tamamladı. Ligdeki 26. yenilgisini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards 37 sayı, Naz Reid 22 sayı ve Jaden McDaniels de 21 sayıyla katkı verdi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Washington Wizards: 101 - Milwaukee Bucks: 104
Orlando Magic: 104 - Memphis Grizzlies: 105
Cleveland Cavaliers: 142 - New York Knicks: 105
Toronto Raptors: 111 - Miami Heat: 120
San Antonio Spurs: 110 - Detroit Pistons: 125
Dallas Mavericks: 111 - New Orleans Pelicans: 103
Houston Rockets: 121 - Minnesota Timberwolves: 115
Utah Jazz: 107 - Oklahoma City Thunder: 130
Sacramento Kings: 108 - Golden State Warriors: 132 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Rockets, Timberwolves'u Yendi - Son Dakika
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