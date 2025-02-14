Rockets, Warriors'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rockets, Warriors'a Yenildi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Warriors'a 105-98 mağlup oldu.

14.02.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 105-98 mağlup oldu.

NBA'de 5 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda dördüncü sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Warriors'a 7 sayı farkla yenildi.

All- Star öncesindeki son maça çıkan milli basketbolcu, karşılaşmada 10 sayı, 13 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı. Rockets'ta Aaron Holiday ise 25 sayı kaydetti.

Warriors'ta Stephen Curry, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

All-Star'a seçilen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı'nda Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell ile aynı ekipte parkeye çıkacak. 2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

Thunder'ın galibiyet serisi sona erdi

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 116-101 yenilerek yedi maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu.

Timberwolves'ta Naz Reid 27, Anthony Edwards ise 23 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24, Jalen Williams ise 20 sayı kaydetti.

CJ McCollum'dan 43 sayı

New Orleans Pelicans, konuk ettiği Sacramento Kings'i uzatmanın ardından 140-133 mağlup etti.

Pelicans'ta CJ McCollum, 43 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kings'te Zach LaVine, 32 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Houston Rockets-Golden State Warriors: 98-105

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 140-133 (Uzatmada)

Dallas Mavericks- Miami Heat: 118-113

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 116-101

Utah Jazz- Los Angeles Clippers: 116-120 (Uzatmada)

Kaynak: AA

Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbol, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Rockets, Warriors'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:11:01. #1.12#
SON DAKİKA: Rockets, Warriors'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.