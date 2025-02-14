Rockets, Warriors'a Yenildi - Son Dakika
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Rockets, Warriors'a Yenildi

Alperen Şengün 10 sayı, 13 ribaund ile oynadı, Rockets 105-98'lik skorla Warriors'ı kaybetti.

14.02.2025 10:59
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NBA'de Houston Rockets evinde karşılaştığı Golden State Warriors'a 105-98'lik skorla yenilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün 10 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Golden State Warriors'a 105-98'lik skorla mağlup oldu. Ligdeki 28. galibiyetini elde eden Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 5 ribaund, Jimmy Butler 19 sayı, 8 ribaund ve Brandin Podziemski de 18 sayı, 5 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Houston'da ise Alperen 26 dakika kaldığı maçta 10 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Aaron Holiday 25 sayı ve Jock Landale de 13 sayı ile mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Houston Rockets: 98 - Golden State Warriors: 105

New Orleans Pelicans: 140 - Sacramento Kings: 133

Minnesota Timberwolves: 116 - Oklahoma City Thunder: 101

Dallas Mavericks: 118 - Miami Heat: 113

Utah Jazz: 116 - Los Angeles Clippers: 120 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rockets, Warriors'a Yenildi - Son Dakika

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