Roger Federer'den tenise veda - Son Dakika
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Roger Federer'den tenise veda

15.09.2022 17:20
Roger Federer'den tenise veda

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılık mesajı veren İsviçreli sporcu, önümüzdeki hafta Londra'daki Laver Cup sonrası emekli olacağını söyledi. 41 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl bana sakatlıklar ve ameliyatlar gibi zorluklar getirdi. En iyi formuma dönmek için çok çalıştım. Ama aynı zamanda vücudumun kapasitesini ve sınırlarını da iyi biliyorum. Vücudumun son zamanlarda bana verdiği mesaj çok açıktı. 41 yaşındayım. 24 yılda 1.500'den fazla maç oynadım. Tenis bana hayal edebileceğimden daha cömert davrandı ve şimdi kariyerimi ne zaman bitirmem gerektiğini anlamalıyım. Elbette gelecekte daha fazla tenis oynayacağım, ancak Grand Slam'lerde değil. Bu benim için acı tatlı bir karardı. Çünkü tenisin bana verdiği her şeyi özleyeceğim. Ama aynı zamanda kutlanacak çok şey var. Kariyerimde geçirdiğim 24 yıl gerçekten inanılmaz bir maceraydı. Bazen 24 saat içinde geçmiş gibi gelse de o kadar derin ve büyülü ki, sanki bir ömür yaşamışım gibi geliyor. Asla unutamayacağım pek çok destansı maç oynayacak kadar şanslıydım. İsviçreli küçük bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmesine yardım eden hepinize kalbimin en derinliklerinden teşekkür ederim. Son olarak tenise mesajım şu ki, seni seviyorum ve senden asla ayrılmayacağım" şeklinde konuştu.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN BİRİRoger Federer'in kariyerinde 20 Grand Slam tekler şampiyonluğu bulunuyor. 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi, 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ve 21 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in ardından en fazla Grand Slam şampiyonluğu bulunan 3'üncü isim konumunda yer alıyor. Federer, geçen yıl yapılan Wimbledon'da çeyrek finalde elenmesinin ardından 18 aylık bir süre içinde geçirdiği 3'üncü diz ameliyatından bu yana tenisi oynamadı. Federer'in yaptığı bu açıklamadan önce ekim ayında kendi turnuvası olan Swiss Indoors'ta ve aynı zamanda da gelecek yıl Wimbledon'da kortlara çıkması bekleniyordu.Öte yandan Federer, Nadal ve Djokovic üçlüsü, Andy Murray ile birlikte 23-25 Eylül tarihlerinde Londra'daki Laver Cup'ta Avrupa takımının bir parçası olarak ilk kez birlikte korta çıkacak.

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Kaynak: DHA

Roger Federer, Eylül, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Roger Federer'den tenise veda - Son Dakika

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