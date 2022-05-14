Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükselen isimler belli oldu - Son Dakika

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler ve tek kadınlarda finale yükselen isimler belli oldu.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya, tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Merkez Kort'ta dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. Sırp tenisçi, Norveçli rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi. Roma'da 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 12. kez final oynayacak.

Djokovic ayrıca, bugünkü maçta kariyerinin 1000. galibiyetini aldı.

Yarı finalin diğer ayağında dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev ile dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas kozlarını paylaştı.

Çekişmeli geçen üç set sonucunda Tsitsipas, Zverev'i 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek Roma Açık'ta ilk kez finale yükseldi.

Tsitsipas, yarın finalde Djokovic ile karşılaşacak.

Tek kadınlar kategorisi

Dünya 1 numarası ve Roma'da geçen yılın şampiyonu Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, yarı finalde Belaruslu Aryna Sabalenka ile karşılaştı.

Swiatek, Sabalenka'yı 6-2 ve 6-1'lik iki set sonucunda 2-0 yenerek finale çıktı.

Swiatek'in rakibi ise Roma Açık'a Madrid Açık'ı kazanarak gelen Tunuslu Ons Jabeur oldu.

Jabeur da yarı finalde Rus Daria Kasatkina'yı 6-4, 1-6 ve 7-5'lik üç set sonunda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Roma Açık'a yarın oynanacak final maçlarıyla devam edilecek.