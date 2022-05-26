Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu - Son Dakika
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BBC

Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu

26.05.2022 08:03
Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu

İtalya Serie A takımlarından Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşılaştığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

İtalya Serie A takımlarından Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşılaştığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan final maçında İtalyan takımın golünü 32'nci dakikada Nicolò Zaniolo kaydetti.

Böylelikle Roma, bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu olarak tarihe geçti.

Öte yandan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise Konferans Ligi kupası ile birlikte kulüpler bazında Avrupa'daki uluslararası tüm turnuvalarda şampiyon olan tek teknik direktör olma ünvanını elde etti.

Mourinho daha önce Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupalarını kazanmıştı.

Roma da kulüp tarihinin ilk Avrupa zaferini bu kupayla kazanmış oldu.

Konferans Ligi; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından kıtanın üç numaralı futbol turnuvası konumunda.

Maç sonunda göz yaşlarını tutamayan Portekizli çalıştırıcı, "Kazanmak için yatırım yaptığınızda ve herkes sizin kazanmanızı beklediğinizde kazanmak bir şeydir. Ancak ölümsüz ve gerçekten özel hissettiğinizde kazanmak gerçekten bambaşka bir şeydir" dedi.

Bu başarının Roma tarihiyle birlikte kendi kişisel tarihine de geçtiğine değinen Mourinho, kendisinin Sir Alex Ferguson ve Giovanni Trapattoni ile karşılaştırılmasını ise "Bu beni biraz yaşlı hissettiriyor ama kariyerim için gayet güzel" yorumunu yaptı.

'Futbol kazanmakla ilgilidir ve Mourinho kazanır'

BT Sport kanalına konuşan Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Owen Hargreaves ise " Futbol kazanmakla ilgilidir ve Mourinho kazanır" dedi.

Bu zafer, Mourinho'nun Porto ile 2003'te UEFA Kupası'nı kaldırmasından bu yana kazandığı 26'ncı kupa.

Öte yandan 1970 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını, 1974'te ve 2002'de de UEFA Kupası'nı müzesine götüren Feyenoord ise dördüncü Avrupa zaferini kaçırmış oldu.

Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu
Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu
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Kaynak: BBC

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BBC

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