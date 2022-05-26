Romalılar, takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Romalılar, takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı

26.05.2022 00:38
Romalılar, takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı

Futbolda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'nın Feyenoord'u 1-0 yenerek, şampiyon olması Roma Olimpiyat Stadı'nda maçı dev ekranlardan takip eden İtalyan taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Futbolda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'nın Feyenoord'u 1-0 yenerek, şampiyon olması Roma Olimpiyat Stadı'nda maçı dev ekranlardan takip eden İtalyan taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi final müsabakası, İtalyan başkentinde büyük ilgiyle takip edildi.

Roma kulübünün organizasyonuyla Olimpiyat Stadı'nda kurulan 6 dev ekranda maçı izleyen yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına uzaktan da olsa destek oldu.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Nicolo Zaniolo'nun Roma'yı 1-0 öne geçirdiği golle büyük coşku yaşayan İtalyan taraftarlar, ikinci yarıda Feyenoord hücumlarında kaleci Rui Patricio'nun kurtarışlarıyla rahat nefes aldı.

Maçın son düdüğüyle Romalı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Taraftarların büyük kısmı daha sonra sahaya girerken, stat hoparlörlerinden çalınan "Teşekkürler Roma" şarkısı başta olmak üzere takımın marşları hep bir ağızdan söylendi.

Sarı-kırmızılı taraftarların kutlaması, başkent Roma sokaklarında gece geç saatlere kadar devam etti.

YORUMLAR
500
Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi finali
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Atatürk Olimpiyat Stadı, İtalyan, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romalılar, takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:34 Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış
23:33 Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 00:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Romalılar, takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement