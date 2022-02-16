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Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı - Son Dakika

Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı

16.02.2022 22:09

Manchester United'ın yıldızları Maguire ve Rashford'un Ronaldo'ya isyan çıkardığı iddia edildi. Portekizli yıldızın soyunma odasındaki liderliğine karşı çıkan futbolcuların bu durumdan oldukça rahatszılık duyduğu öne sürüldü. Rashford sosyal medyada yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlarken, Maguire ise sessiz kaldı.

Sezon başında Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, takım içindeki tüm dengeleri bozdu. Portekizli yıldızın liderliğinden rahatsız olan bazı futbolcular isyan bayrağını çekti.

RONALDO'NUN LİDERLİĞİNDEN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR

Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'da Marcus Rashford ile Harry Maguire, Ronaldo'nun takımda liderliğe soyunmasından rahatsızlık duyuyor. Bu durumun takımda kutuplaşmaya yol açmasından endişelenirken Rashford sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

RASHFORD İDDİALARI YALANLADI

İngiliz futbolcu yaptığı paylaşımda, "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

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Manchester United, Cristiano, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı - Son Dakika
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