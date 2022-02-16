Sezon başında Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, takım içindeki tüm dengeleri bozdu. Portekizli yıldızın liderliğinden rahatsız olan bazı futbolcular isyan bayrağını çekti.
Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'da Marcus Rashford ile Harry Maguire, Ronaldo'nun takımda liderliğe soyunmasından rahatsızlık duyuyor. Bu durumun takımda kutuplaşmaya yol açmasından endişelenirken Rashford sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.
İngiliz futbolcu yaptığı paylaşımda, "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı - Son Dakika Spor