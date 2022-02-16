Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı

Sezon başında Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, takım içindeki tüm dengeleri bozdu. Portekizli yıldızın liderliğinden rahatsız olan bazı futbolcular isyan bayrağını çekti.

RONALDO'NUN LİDERLİĞİNDEN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR

Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'da Marcus Rashford ile Harry Maguire, Ronaldo'nun takımda liderliğe soyunmasından rahatsızlık duyuyor. Bu durumun takımda kutuplaşmaya yol açmasından endişelenirken Rashford sosyal medyadan yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

RASHFORD İDDİALARI YALANLADI

İngiliz futbolcu yaptığı paylaşımda, "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.