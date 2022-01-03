Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler

Sezon başında yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo bin pişman. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda takımın durumundan mutsuz olduğunu, düzeltmek için her şeyi yapacaklarını ifade eden Ronaldo, Wolverhampton maçında yokları oynadı.

ESKİ DOST CEZAYI KESTİ

Cristiano Ronaldo'nun takımı Manchester United'a cezayı Moutinho kesti. Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile uzun süre ter döken Moutinho, 82. dakikada attığı şık golle takımına 3 puanı getirdi.

ALKIŞLI PROTESTO

Büyük umutlarla maça giden Manchester United taraftarı, takımını alkışla protesto etti. Kırmızı Şeytanlar, 21 maç oynayan Manchester City'nin tam 22 puan gerisinde kaldı.