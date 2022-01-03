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Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler - Son Dakika

Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler

03.01.2022 22:35

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, kendi evinde çok silik bir futbolla Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. Ronaldo'nun gelişiyle şampiyonluk için umutlanan Manchester United, daha ligin yarısında lider City'den tarihi fark yedi.

Sezon başında yuvası Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo bin pişman. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda takımın durumundan mutsuz olduğunu, düzeltmek için her şeyi yapacaklarını ifade eden Ronaldo, Wolverhampton maçında yokları oynadı.

Gemi her yerden su alıyor! Ronaldo ve arkadaşlarını Düşler Tiyatrosu'nda perişan ettiler

ESKİ DOST CEZAYI KESTİ

Cristiano Ronaldo'nun takımı Manchester United'a cezayı Moutinho kesti. Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile uzun süre ter döken Moutinho, 82. dakikada attığı şık golle takımına 3 puanı getirdi.

Gemi her yerden su alıyor! Ronaldo ve arkadaşlarını Düşler Tiyatrosu'nda perişan ettiler

ALKIŞLI PROTESTO

Büyük umutlarla maça giden Manchester United taraftarı, takımını alkışla protesto etti. Kırmızı Şeytanlar, 21 maç oynayan Manchester City'nin tam 22 puan gerisinde kaldı.

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Manchester United, Cristiano, Protesto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler - Son Dakika Spor


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