Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz

Juventus, sezon başında Manchester United'a sattığı Cristiano Ronaldo büyük kumar oynamış. Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi kazanma hayaliyle getiren Juve, çeyrek final ötesine gidemedi. Haliyle önemli gelirlerden mahrum kaldı.

277 MİLYON EURO MAAŞ

33 yaşındaki Ronaldo için 117 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Juventus, maaşta da hayli cömert davrandı. FutbolArena'yı La Gazzetta dello sport'tan aktardığı habere göre Portekizli star, 3 yılda 277 milyon euro maaş almış.

EN BÜYÜK KAYIP

2020'de Benchmark'ın yaptığı araştırmada Avrupa'da en büyük ekonomik gerileme Juventus'ta görülmüştü. Sportif başarılardan uzaklaşan İtalyan devi, transferlede usulsüz yaptığı iddiasıyla da inceleme altında. İtalyan devini kara günler bekliyor.