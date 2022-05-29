Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından

29.05.2022 18:45
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında, Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında, Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın camia ve şehir adına şu ana kadar ki en önemli maç olduğunu vurgulayan Gürsel, şöyle konuştu:

"Şimdi kazandık, böyle maçları oynamak kolay değil. Oyunsal anlamda bu maçları her hafta oynamıyorsun. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi en önemli maçımız perşembe günü. O gün yapacağımız maç süper lig kapısına gelmişken inşallah bize nasip olur. Elimizden geleni yine yapacağız. Artık çok söyleyecek bir şey yok. Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak. Bunun bilincindeyiz, artık çıkmak için bu kadar gelmişken inşallah Allah bize nasip eder."

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de Bandırmaspor'u tebrik ederek hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını dile getirdi.

İlk maç avantajını burada kullanmak istediklerini fakat başaramadıklarını ifade eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Hiç beklemediğimiz anda gelen penaltı oyun içindeki dengemizi tamamen bozdu. Bandırmaspor sezon başından beri alışkanlık haline getiren pas ve geçiş oyununu Keny ve Osmajic'le iyi oynayan bir takım. Aslında bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Hem penaltı akabinde duran toptan üçüncü goldeki Ahmet Ildiz'in oradaki hatası maalesef bizim için üzücü oldu. Penaltı pozisyonunu da izlemek gerekiyor. VAR geldi diyoruz ama benim önümdeki Dibba'nın pozisyonunda bir şey olmadığını gördüm ama hakemin takdiri. Bu tür hatalar olmaması gerekiyor. Böylesine önemli maçlarda biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz Eyüp camiasını finale taşımak istiyorduk ama olmadı."

Üzülmez, Eyüpspor'un büyük bir camia olduğunu anlatarak, ilerleyen zamanlarda doğru bir yapılanmayla hedeflere ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Bandırmaspor Süper Lig yolunda! Eyüpspor'u devirerek finale yükseldiler Bandırmaspor Süper Lig yolunda! Eyüpspor'u devirerek finale yükseldiler Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto 1. Lig play-off: Bandırmaspor: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika


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