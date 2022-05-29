Royal Hastanesi Bandırmaspor – Eyüpspor maçının ardından

Bandırmaspor'un 3-0 kazandığı Spor Toto 1'inci Lig play-off yarı final karşılaşmasının ardından teknik sorumlular maçı değerlendirdi.

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel final maçına işaret ederek, "Önümüzde bir 90 dakika kaldı. O 90 dakikayı da kazanırsak bugünün de ligin de sezonun da anlamı çok büyük olacak" dedi.