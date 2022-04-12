Royal Hastanesi Bandırmaspor gözünü Süper Lig'e dikti - Son Dakika
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Royal Hastanesi Bandırmaspor gözünü Süper Lig'e dikti

12.04.2022 10:29
Royal Hastanesi Bandırmaspor gözünü Süper Lig'e dikti

Spor Toto 1'nci Lig'de son 7 haftaya 55 puanla 3'üncü sırada giren Royal Hastanesi Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'in kapısına bu kadar yaklaştı.

Spor Toto 1'nci Lig'de son 7 haftaya 55 puanla 3'üncü sırada giren Royal Hastanesi Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'in kapısına bu kadar yaklaştı. Lider Ankaragücü ile 5, ikinci sıradaki Ümraniyespor ile de arasında 2 puan fark olan bordo beyazlılar, hedefe kilitlenmiş durumda. Avantajın rakiplerinde olduğunu belirten Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Boluspor galibiyeti ile bir engeli daha aştık. Yolumuz uzun ve zor.

Hedefe ulaşmak için her saat, her gün, her hafta çok önemli ve çok çalışmamız gerekiyor.

Avantaj bizde değil. İlk iki sırada bulunan rakiplerimizin puan kaybetmesi ve bizim de hata yapmamamız gerekiyor. Kesinlikle disiplinden vazgeçmeden, ciddiyetimizden taviz vermeden son düdüğe kadar savaşacağız" dedi."KOCAELİSPOR MAÇINI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

33'üncü haftada oynanacak Kocaelispor maçını değerlendiren Göçmez, "Bu hafta rakibimiz Kocaelispor, büyük bir camia ve zor bir süreç içindeler, değişime girdiler. Hafta sonu çok dirençli ve taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan için büyük mücadele verecek Kocaelispor ile karşılaşacağımızın farkında ve olgunluğundayız. Çok önemli ve kritik bir maç. Kazanmak zorundayız. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Her iki takım için de hakem faktörü sonuca etki etmeden, sakatlık yaşanmadan, centilmence geçecek, taraftarlara güzel bir maç izletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


- Bandırma
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12 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 12 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0 Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor gözünü Süper Lig'e dikti - Son Dakika


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