Sabri Ugan Vefat Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bak, mesajında "Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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