SPOR Sadettin Saran, Uluslararası Cudi Cup'ta gösteri maçı yaptı - Son Dakika

SPOR Sadettin Saran, Uluslararası Cudi Cup'ta gösteri maçı yaptı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) - İş insanı Sadettin Saran, Uluslararası Cudi Cup'ta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Şırkan Valisi Ali Hamza Pehlivan ile gösteri maçına çıktı.

Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta, 16-22 Mayıs'ta yapılacak turnuvada ilk maçlar başladı. Turnuva için Şırnak'a gelen iş insanı Sadettin Saran ile beraberindekileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Def grubu karşıladı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların çalındığı karşılamada görsel şölen yaşandı. Karşılama sonrasında Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi'nde bulunan Seyhan Ortaokulu öğrencileri tarafından kurulan Digital Tayfa konseri izlendi. Ardından kortlara geçen Sadettin Saran, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Vali Ali Hamza Pehlivan gösteri maçı yaptı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, "Turnuvanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Bazı şeyler hayal etmekle başlar. Kolay değil, Avrupa başkentleri arasından sıyrılıp, ilk defa ilimizde olması hasebiyle de büyük önem taşıyan bu turnuvayı buraya almak. Nihayetinde gerçekleşti. Hummalı bir çalışma içerisine girdik. Biz ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvamızın adı Cudi Cup, Cudi bizi şuanda selamlıyor. Son yıllarda yoğunlaşan mücadeleler, güvenlik alt yapıları, Cudi'nin zirvesine çıkmamıza da imkan sağladı. Cudi'ye çıkış süreci ile Cudi Cup hemen hemen aynı sürece denk geldi. Cudi Cup bir marka haline gelecektir. Şırnak ilimizde bu ve benzeri faaliyetler artarak devam edecektir. Şırnak'tan iyi haberler duymaya devam edeceksiniz" dedi.

SADETTİN SARAN: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

İş insanı Sadettin Saran ise sporun birleştirici gücü olduğunu ifade ederek, "Bir zamanlar yabancıların gelmeye korktuğu bir şehir ne hale gelmiş. Bir de bunu şimdi spor ile bir sürü etkinlik ile taçlandırılması çok güzel. Burada olmaktan çok mutluyuz. Yabancı tenis federasyonu başkanlarının burayı kabul etmesi çok önemli, çok güzel şeyler bunlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. (DHA)