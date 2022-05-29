Şahinbey Ampute dolu dizgin - Son Dakika
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Şahinbey Ampute dolu dizgin

29.05.2022 14:47

- Şahinbey Ampute dolu dizgin Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı evinde Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 7-1 mağlup etti.

- Şahinbey Ampute dolu dizgin

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı evinde Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 7-1 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin güçlü takımlarından TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK ile evinde karşı karşıya geldi. Şahinbey Belediye, güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-1 galip ayrıldı.

Kulüp Başkanı Cuma Güzel, takımın emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlediğini belirterek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak şampiyonluk yolunda engelleri aşarak hedefe doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bu haftada kendi evimizde ligin güçlü takımlarından Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı ağırladık. Ortaya konan başarılı mücadelenin ardından rakibimizi 7-1 mağlup etmesini bildik. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık. Önümüzdeki hafta Pendik'i deplasmanda ardından da, inşallah kendi evimizde Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı yenerek şampiyon olmak istiyoruz. Bu anlamda ligin son maçında taraftarlarımızın tribünleri doldurarak bizleri desteklemelerini istiyorum" dedi.

Şahinbey Ampute dolu dizgin
Şahinbey Ampute dolu dizgin
Şahinbey Ampute dolu dizgin
Şahinbey Ampute dolu dizgin

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Kaynak: İHA

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