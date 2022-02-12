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Sait Karafırtınalar: "Mücadeleden memnunum" - Son Dakika

Sait Karafırtınalar: "Mücadeleden memnunum"

12.02.2022 16:05
Sait Karafırtınalar: "Mücadeleden memnunum"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adanaspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesinden memnumum" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adanaspor maçının ardından, "Oyuncularımın mücadelesinden memnumum" dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Puan kaybettik ama yenilmememiz gereken bir maçtı. Eksik oyuncularımız vardı. Oynanan oyun tatmin etmedi ama mücadeleden memnunum. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

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Sait Karafırtınalar, Adanaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Mücadeleden memnunum' - Son Dakika Spor


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