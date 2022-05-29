Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi - Son Dakika
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Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi

29.05.2022 16:12

Sakaryaspor başkanlığına yeniden Cumhur Genç getirildi.

Sakaryaspor başkanlığına yeniden Cumhur Genç getirildi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle seçime gidildi. Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından yapılan açık oylamada, Cumhur Genç başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Genç, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti. Geçen sezon, son 4 yıldaki travmalardan dolayı sancılı sezon başı yaşadıklarını hatırlatan Genç, şampiyonlukta emeği olan başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, teknik direktörler Ercümend Coşkundere ve Tuncay Şanlı ile futbolculara teşekkür etti.

Şampiyonluğun geride kaldığını, yeni sezonun hazırlıklara başladıklarını aktaran Genç, "Bu seneki hedefimiz, Sakaryaspor'umuzun önce bu ligde kalıcı olmasıdır. Play-off hattında kalacak bir takım kurmayı hedefliyoruz. Zaten Sakaryaspor play-off hattında gezdiği sürece şampiyonluğun en büyük adayı olur." dedi.

Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi
Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi
Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi
Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi
Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi

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Sakaryaspor'da tek aday olan Cumhur Genç, yeniden başkan seçildi Sakaryaspor'da tek aday olan Cumhur Genç, yeniden başkan seçildi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor'da başkanlığa yeniden Cumhur Genç seçildi - Son Dakika


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