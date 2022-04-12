Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

12.04.2022 13:10
Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 74 puan alarak lider konumda bulunan Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için son 4 maç kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 74 puan alarak lider konumda bulunan Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefine ulaşması için son 4 maç kaldı.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak bir üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı maçlarda 22 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 75 puanla zirvede yar alan ve son 4 haftaya girilirken, en yakın rakibinden de 8 puan önde olan Sakaryaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çerçevede, 1461 Trabzon FK ve Bodrumspor arasında 16 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadelede beraberlik olması ve 17 Nisan Pazar günü Sakaryaspor ile Turgutluspor arasında oynanacak müsabakada da yeşil-siyahlıların 3 puan alması durumunda Sakarya'da şampiyonluk kutlamaları başlayacak. Şampiyonluğu garantilemek isteyen Sakarya ekibinin tecrübeli ayakları ise takımı şampiyon yapmak için Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - SAKARYA

Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç
Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç
Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç
Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç
Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç

YORUMLAR
500
Motosiklet ve el motoru çalan şüpheli tutuklandı Motosiklet ve el motoru çalan şüpheli tutuklandı Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi Elazığspor Batman Petrolspor maçını bin 983 taraftar izledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sakarya, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sakaryaspor'un şampiyonluk hedefi için son 4 maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement