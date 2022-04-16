Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor

16.04.2022 13:10
Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor

BAL 9. Bölge 2. Grupta mücadele veren Salihli Belediyespor, yarın Karaköyspor FK ile play-out maçı oynayacak.

BAL 9. Bölge 2. Grupta mücadele veren Salihli Belediyespor, yarın Karaköyspor FK ile play-out maçı oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grupta Antrenörler Murat Kahraman ve İsmail Üsttürk yönetiminde mücadele veren Salihli Belediyespor, yarın Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda, BAL'a tutunma yolunda kader maçına çıkıyor. Yeşil-beyazlı ekip, play-out maçında Karaköyspor FK ile karşılaşacak. Turgutlu Yedi Eylül Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak olan Bölgesel Lig baraj maçında Salihli Belediyespor lige tutunmak, Karaköyspor FK ise BAL'a çıkmak için mücadele edecek.

Öte yandan Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Salihli Belediyesi önünden saat 13.00'da ücretsiz otobüsler kaldırılacağı öğrenildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Fransa'da iki Müslüman kıza saldıran kişi mahkemeye çıkacak Fransa'da iki Müslüman kıza saldıran kişi mahkemeye çıkacak Bakanlık: Öksüz ve yetim 7 bin 696 çocuğa hizmet sunuldu Bakanlık: Öksüz ve yetim 7 bin 696 çocuğa hizmet sunuldu

Salihli Belediyespor, Amatör Lig, Turgutlu, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:47 "Kebapçı Veysel"in en büyük hayali Türkiye markası olmak: Biz bu işi aşkla, sevgiyle büyüteceğiz
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 13:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement