Sam Larsson, Antalyaspor'da - Son Dakika
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Sam Larsson, Antalyaspor'da

18.07.2022 17:35

- Sam Larsson, Antalyaspor'da FT Antalyaspor, Sam Larsson ile sözleşme imzaladı FT Antalyaspor, İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

- Sam Larsson, Antalyaspor'da

FT Antalyaspor, Sam Larsson ile sözleşme imzaladı

ANTALYA - FT Antalyaspor, İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Larsson ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine FT Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay katıldı. İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, bu sezon 4'üncü transferi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Güzel bir transfer süreci geçirildiği için öncelikle Sam Larsson'a teşekkür ediyorum. İnşallah hem kulübümüz hem de FT Antalyaspor'umuz için hayırlı uğurlu olur. Transferlerimiz devam edecek" dedi.

"Antalya'nın gerçekten güzel bir şehir olduğunu gördüm"

Sam Larsson ise Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Öncelikle bu transfer sürecinin tamamlandığı için mutluyum. Buraya geldiğim andan itibaren yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanları tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Antalya'nın gerçekten güzel bir şehir olduğunu gördüm. Tesisimiz de aynı ölçüde güzel" diye konuştu.

"Bu sezon hedefler büyük"

1983 doğumlu sol kanat oyuncusu Sam Larsson, "Takım geçen sezon iyi bir iş başardı. Bu sezon daha büyük hedefler olduğunu biliyorum. Güçlü bir takımımız var. Ben de ilerleyen süreçte bu güçlü takımın bir parçası olacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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